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Spor

'Madalyamı Cumhurbaşkanıma hediye ediyorum'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 12:24:00 -
'Madalyamı Cumhurbaşkanıma hediye ediyorum'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı. Kokugikan Arena’da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı’nı Tokyo’da dinletti. Tarihi zafer sonrası açıklamalarda bulunan olimpiyat şampiyonu boksörümüz, “Cumhurbaşkanımızla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, ‘Altın madalya alıp size hediye edeceğim’ demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum.” dedi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

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Yorumlar

ayhan gökmen

Cansin,Erkek Fatma Busenaz
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