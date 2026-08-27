Madalya da verseydiniz bari! Anne köpeği yaralayıp yavrusunu tüfekle öldürdü, evde kalma cezası aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bahçesine giren bir anne köpek ile yavrusunu önce dövüp yaralayan sonra aldığı tüfekle yavruyu katleden zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi.
Cumhuriyet Mahallesi 570. Sokak'ta yaşayan Y.I, evinin bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle önce vurarak yaraladı. Y.I. daha sonra evden aldığı tüfekle köpek yavrusunu ateş ederek öldürdü. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Y.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEZA: EVİNDE KAL!
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ozan Akbe, caydırıcılığın sağlanması için şüpheliye kanunun öngördüğü üst sınırdan ceza verilmesini talep edeceklerini, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.