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Spor Madalya alamadığı için linç edildi! Avrupa barbarlığı
Spor

Madalya alamadığı için linç edildi! Avrupa barbarlığı

İrlandalı sporcu Jack Woolley, Tokyo Olimpiyatları'nda 'madalya kazanamadığı' gerekçesiyle ülkesinde saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:22:00 - 2021-08-16 09:31:44
Madalya alamadığı için linç edildi! Avrupa barbarlığı

İrlanda'nın tekvando erkekler 58 kg kategorisindeki oyunlarında yarışan sporcu Jack Woolley, 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan eli boş döndü.

Bu durumu sindiremeyen bazı İrlandalı sporseverler, genç oyuncuya saldırdı.

Sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyuran Woolley, kanlar içinde kaldığını söyledi.

Ülkesinin ilk tekvando olimpiyat sporcusu olan olan 22 yaşındaki Woolley, olay gecesine ait fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımında saldırının nasıl gerçekleştiğini de anlatan Woolley, “Geçen gece arkadaşlarımla yemek yemeye gittim. Ardından birkaç kişi bara geldi. 20’li yaşlarda olduklarını tahmin ettiğim 8 ile 12 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan çete, insanlara saldırmaya başladı” dedi.

Woolley, grup üyelerinden birinin sert bir yumruk atıp onu yere serdiğini, sonrasında da diğerlerinin saldırdığını aktardı.

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