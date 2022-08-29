Maçtan daha çok konuşulacak işte o an!

Konyaspor - Fenerbahçe maçının 22. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Topsuz alanda Adil ile münakaşaya giren Enner Valencia, hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Pozisyon VAR'da incelendikten sonra kırmızı kart geçerli sayıldı. Yaşanan pozisyon sonrası Adil ise sarı kart gördü.

Spor yorumcuları Adil ve Valencia arasında yaşanan pozisyon ile Valencia'nın gördüğü kırmızı kartı yorumladı.

"Ben Valencia'ya büyük ceza veririm"

Pozisyonu değerlendiren eski hakem A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Top yok, birbirleriyle dalaşıyorlar. F.Bahçe'de oynuyorsun sarı falan al da o hareketi yapma. Şampiyonluğa oynayan bir takımdasın, sen sahada kalmaya bak. Pozisyon icabı atılırsın, bu tip işlerden atılma. Bunlardan atılıyorsan fizik olarak hazır değilsin, beynin hükmetmiyor, daha 22. dakika... Artık hakem var, yardımcı var, dördüncü hakem var, VAR... Böyle atılmayacak. Fenerbahçe'nin oyuncusu böyle atılmaz. Ben Valencia'ya büyük ceza veririm" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu ve TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Adil, iki kez Valencia'yı tahrik ediyor ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Adil iki kere Valencia'yı ittikten sonra Valencia'nın ayağıyla müdahalesi var." dedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)



