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Spor Maçta korkutan anlar! Valencia hastaneye kaldırıldı
Spor

Maçta korkutan anlar! Valencia hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 19:38:00 -
Maçta korkutan anlar! Valencia hastaneye kaldırıldı

Sivasspor maçının 7. dakikasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yle karşılaştı.

Mücadelenin 7. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Ali Şaşal Vural ile Valencia, Sivasspor ceza sahasında girdikleri hava topu mücadelesinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki oyuncu da yerde kalırken ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından Ali Şaşal ayağa kalkarken, Valencia için saha içine kadar ambulans çağırıldı.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansa taşınan Valencia, hastaneye kaldırıldı. Valenica'nın yerine de Rossi oyuna dahil oldu.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre oyuncunun bilinci açık.
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