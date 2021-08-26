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Dünya Macron'un verdiği tarih ülkeyi karıştırdı
Dünya

Macron'un verdiği tarih ülkeyi karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs aşısı olduğunu açıkladığı tarih ile sağlık sigortasındaki tarihin farklı olması Fransa'yı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:48:00 -
Macron'un verdiği tarih ülkeyi karıştırdı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu duyurduğu tarih ile sağlık sigortası verilerinde belirtilen tarihin farklı olması tartışılıyor.

Mediapart'ın haberine göre, Aralık 2020'de Kovid-19'a yakalanan Macron, Fransa'da nüfusun geneline aşı uygulanmasının başladığı 31 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi gibi kendisinin de aşı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Başbakan Jean Castex’in aşı olurken fotoğrafları yayımlanırken, Cumhurbaşkanı'nın aşı olduğu anın fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Diğer yandan Mediapart'ın ulaştığı Macron'un aşı sertifikası, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aşı olma tarihi olarak Kovid-19 ile ilgili sağlık yasasını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasının ertesi günü olan 13 Temmuz'u, eşi Brigitte Macron'un aşı sertifikası ise 31 Mayıs’ı gösteriyor.

Macron'un Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını kullanmasını sağlayan karekodda da aşı tarihi 13 Temmuz olarak görülüyor.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, aşı sertifikası hazırlanırken aşı tarihinin yanlış girildiği, aşılanma bilgilerinin 13 Temmuz’a kadar sağlık sigortasına aktarılmadığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı'nın 31 Mayıs’ta aşı olduğuna dair herhangi bir kanıt paylaşılmadı.

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