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Macron'un uykusunu kaçıracak oran! Halkın yüzde 84'ü destekliyor

Paris'teki gösteriler şehri savaş alanına çevirirken, süren eylemlere halkın yüzde 84'ü destek veriyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:17
Macron'un uykusunu kaçıracak oran! Halkın yüzde 84'ü destekliyor

Odoxa araştırma şirketinin anketinde, Fransızların yüzde 84'ü, yaklaşık 10 gündür ülke genelinde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden "sarı yeleklilere" destek veriyor.

Aşırı sağcıların yüzde 97'si destek veriyor

Ankete göre, ayrıca siyasi partilerin içerisinde bu gruba en çok destek veren yüzde 97 ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) oldu.

Aşırı solcuların oranı yüzde 92

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 92 ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) yüzde 77 ile RN'yi takip ediyor.

Yüzde 78 Macron'u umursamadı

Fransızların 3'te 2'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çevre, iklim değişikliği ve protestolara ilişkin dün yaptığı açıklamaları dinlediği ancak dinleyenlerin yüzde 78'i konuşmayı ikna edici bulmadı.

Ankete katılanların yüzde 79'u, Macron'un akaryakıt vergilerini kaldırmamakta ısrar etmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

"Protestolar 40 yılın birikimi"

Macron, protestoların kabul edilemez şiddet olaylarına neden olduğunu vurgulayarak, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini ve şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söylemişti.

Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde harekete geçileceğini ifade eden Macron, bu çalışmalara "sarı yelekliler" adı altına örgütlenen eylemcilerin katılmasını istediğini kaydetmişti.

Macron, akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceğini ve ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:17
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