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Dünya Macron’un samimiyetsiz açıklamasına tepki yağdı
Dünya

Macron’un samimiyetsiz açıklamasına tepki yağdı

1961 yılında Cezayirli göstericilerin Fransız polisi tarafından katledilmesinin 60. Yıldönümünü sebebiyle düzenlenen anma törenine katılan Macron’un dilediği samimiyetsiz açıklamasına tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:50:00 -
Macron’un samimiyetsiz açıklamasına tepki yağdı

 Münübe Yılmaz 

1961 yılında Cezayirli göstericilerin Fransız polisi tarafından katledilmesinin 60. Yıldönümünü sebebiyle düzenlenen anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dilediği samimiyetsiz açıklamasına tepki yağdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, öldürülen Cezayirlilerin anma törenine katılarak, yapılan katliamda "devletin katkısını" tanıyarak yaptığı açıklamaya tepki gösteren sivil toplum örgütleri Macron’un Fransa adına  özür dilememesini eleştirdi. 

17 Ekim olaylarından dolayı Fransa’nın özür dilemesi gerektiğini savunan Fransa Cezayirli Gençler Örgütü, "Fransız Cezayir'i nostaljisi yaşayan seçmeni için kelimeler üzerinde oynuyor" açıklamasında bulundu.

Afrika 93 Derneği sözcüsü Mimouna Hadjam ise Macron'un sözlerine tepkisini “Paris'in göbeğinde işkence ve katliam yapıldı. Herkes de farkındaydı. Fransa insanlığa karşı suç işlediğini kabul etmeli” sözleri ile gösterirken, Macron’un yaşananları 'insanlığa karşı suç' olarak tanımlamamasını Eski FLN Fransa Federasyonu üyesi Rahim Rezigat ise, "Bay Macron'un Cezayirlilere karşı işlenen affedilemez suçları kınaması yeterli değil" şeklinde eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

 

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