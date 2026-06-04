  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgede tehlikeli hamle: Somaliland’ta İsrail’in gizli faaliyetleri ifşa oldu Seçimde peşinden ayrılmıyorlardı! KARAR’ın Tunalı’sı Kılıçdaroğlu’nu ‘düşkün’ ilan etti Yunanistan ve GKRY silahlanıyor! MSB'den beklenen açıklama geldi İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma Bakan Yumaklı " Yapay zeka eylem planımızı hazırladık" Yeniden başlıyoruz İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu! Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… “Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor” Bakan Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını duyurdu: 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyoruz AYM’den nafaka için tarihi karar Varlık Barışında en çok merak edilenler
Ekonomi Macron'un reklamı fos çıktı! 69 yıllık dev firma iflas etti
Ekonomi

Macron'un reklamı fos çıktı! 69 yıllık dev firma iflas etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macron'un reklamı fos çıktı! 69 yıllık dev firma iflas etti

Fransa lideri Macron'un Davos'ta kullandığı güneş gözlüklerinin camlarını üreten 69 yıllık şirket iflas etti.

Fransa'nın Jura bölgesindeki Saint-Claude kentinde faaliyet gösteren gözlük camı üreticisi Dalloz Creations, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarafından şirket hakkında tasfiye kararı alınırken, 29 çalışan işsiz kaldı.

 

69 yıllık geçmişe sahip şirketin ticari varlıklarının satışa çıkarıldığı ve şirket için herhangi bir kurtarma planının bulunamadığı belirtildi.

Dalloz Creations'ın adı, Ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında yeniden gündeme gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kullandığı yaklaşık 650 euroluk mavi aynalı güneş gözlüklerinin camlarının şirket tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, firmaya uluslararası çapta dikkat çekmişti. Ancak bu tanıtım ve görünürlük, şirketin yaşadığı mali sorunları aşmasına yetmedi.

 

 

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin ödeme güçlüğüne düştüğü tarih 20 Mart 2026 olarak kayıtlara geçti. Artan mali baskılar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen şirket için yürütülen kurtarma girişimlerinden sonuç alınamadı.

Böylece Fransa'nın köklü gözlük camı üreticilerinden biri daha faaliyetlerine son vermiş oldu.

Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!
Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!

Dünya

Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!

Fransa bu kez şaşırttı! "Hiçbir şey işgali meşru kılamaz"
Fransa bu kez şaşırttı! "Hiçbir şey işgali meşru kılamaz"

Dünya

Fransa bu kez şaşırttı! "Hiçbir şey işgali meşru kılamaz"

Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık!
Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık!

Dünya

Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23