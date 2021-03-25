  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron'un planı tutmadı! Ayaklanma başlattılar
Dünya

Macron'un planı tutmadı! Ayaklanma başlattılar

Fransa'da öğretmenler ve okul hemşireleri, okulların kapatılması için grev başlatacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:48:00 -
Macron'un planı tutmadı! Ayaklanma başlattılar

Fransa'da sendikaların çağrısıyla, hükümetin Kovid-19 salgınının getirdiği sağlık krizini yönetemediği, okulların kapatılmadığı ve çalışma koşullarını iyileştirmediği gerekçesiyle ülke genelinde öğretmenler ve okul hemşireleri grev başlatacak.

Fransa'nın komşuları pandeminin yükselmesi ile okulları kapatırken Macron'un propaganda amacıyla okullları açık tutması Kovid-19'un daha hızlı yayılmasına neden oldu.

Bu grev çağrısına sağlık çalışanlarından ve öğretmenlerden gelen destek Cumhurbaşkanı Macron'un ülke çapında tekrar pik yapan Kovid-19'a karşı sokağa çıkma yasağı uygulamaması, hükümetin pandemiyi yavaşlatmak için gerekli tedbirleri almadığına dair artan endişeyi yansıtıyor.

Sendika, grevin Paris'i ve çevre banliyölerinde yapılacağını ancak henüz tarihin belli olmadığını açıkladı.

star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
Siyaset

Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'ın partideki yeni görevi dün itibariyle belli oldu.
Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek
Teknoloji

Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'nun SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacağını söyledi..
Eskiden çizgi filmler nasıl yapılıyordu hiç merak ettiniz mi?
Medya

Eskiden çizgi filmler nasıl yapılıyordu hiç merak ettiniz mi?

Çocukların heyecanla ve severek izlediği çizgi film günümüzde bilgisayar desteği ile oldukça yol kat etmiştir. Peki eskiden çizgi filmler na..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay