Macron'un partisinde yaprak dökümü

Person’ın, “parti yönetiminin yeni fikirler üretmediği” gerekçesiyle genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararının ardından diğer parti üyelerine yaptığı istifa çağrısı karşılık buldu. LREM’in son yönetim toplantısı, parti yöneticileri arasında tartışmalara sahne oldu. Partinin Genel Delegesi Stanislas Guerini’nin, partinin Yönetim Bürosu (BurEx) üyelerinin yenilenmesinin ertelenmesi talebine karşı çıkan LREM Sözcüsü Aurore Berge, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Pazar gecesi koltuğunu bırakan Pierre Person, partideki görevlerinden istifa etse de LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini bildirmişti. Fransa medya da Person’un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağını belirtmişti.