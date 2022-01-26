Macron'un niyetlendiği darbeyi Ruslar mı yaptı?

haber7.com yazarı Taha Dağlı, Afrika ülkesi Burkina Faso’daki darbeyi köşesine taşıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, bir süredir Burkina Faso’da darbe hazırlığı yaptığının ortaya çıktığını belirten Dağlı, ancak darbe sonrası söz konusu ülkede Rus bayraklarıyla kutlamalar yapılınca, kafaların karıştığına işaret etti. İşte o dikkat çekici yazı:

"Afrika ülkesi Burkina Faso’da darbe oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, bir süredir Burkina Faso’da darbe hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Ancak darbe sonrası Burkina Faso’da Rus bayraklarıyla kutlamalar yapılınca, kafalar karıştı.

Afrika’da Fransız sömürgesi ülkeler 2019’dan itibaren Fransa merkez bankasının haraç düzenine baş kaldırmıştı.

Özellikle Mali ve Burkina Faso’da Fransa’ya karşı çok ciddi bir öfke vardı.

Bu ülkeler Fransa’nın sömürü düzenine isyan bayrağını çekerken ortada doğan boşluğa Rusya’nın sızdığını gördük.

Mali bunun en net örneğiydi.

Fransa ile Rusya Afrika’da çok ciddi bir rekabet halindeler.

Halkın Fransızlara olan öfkesini Rusya fırsata çevirmiş durumda.

Rus Wagner paralı askerlerinin Fransız ordusunun etkin olduğu bir çok Afrika ülkesinde varlığını arttırdığı biliniyor.

Burkina Faso’da birkaç ay önce halk resmen Fransız askerlerine karşı ayaklanmıştı.

Hatta 15 yaşındaki bir çocuk sapan taşıyla, Fransız drone’nunu düşürünce kahraman ilan edilmişti.

Burkina Faso’daki mevcut yönetim ve askerin tutumu Fransa’nın hiç hoşuna gitmiyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bunu dile getirmişti.

Hatta Macron’un Burkina Faso’da bir darbe hazırlığı yaptığı da öne sürülmüştü.

O darbe oldu.

Fransız tedrisatından geçmiş bir subay Burkina Faso’da darbe yaptı.

Ancak bu darbe Macron’un planladığı darbe miydi, acaba?

Evet darbeci subay eğitimini Paris’te almıştı.

Ancak Afrika’daki bir çok ülkede olduğu gibi Burkina Faso’da da askerlerin çoğu Fransız akademilerinden eğitimli.

Darbenin aslında Fransa’nın işine yaradığını pek söyleyemeyiz.

Zaten Macron hemen darbeye tepki gösterdi.

Aynı saatlerde Burkina Faso’da halk Rusya bayraklarıyla sokağa döküldü.

Fransa’nın kınadığı darbeye Rusya’dan “Burkina Faso’ya askeri eğitim vermeye hazırız” mesajı geldi.

Olay biraz daha netleşmeye başladı böylece.

Evet Macron Burkina Faso’da Fransa’ya baş kaldıran yönetimi istemiyordu.

Bunun için bir darbe hazırlığına girdi.

Fakat belli ki beceremedi.

Macron’un niyetlendiği darbeyi son anda belki de Ruslar baskın bir darbeyle kendi lehlerine çevirdi.

Bu rekabet daha da şiddetlenecek görünüyor.

Gine, Mali, Burkina Faso yarın belki Benin ve diğerleri.

Fransa oralarda istenmiyor artık.

Halklar direkt Rusya’yı mı istiyor, derseniz, bunun cevabına da “evet” diyemeyiz.

Ama Burkina Faso örneği bize şunu gösterdi ki, Afrika halkları Fransa’dan nefret ediyor, Fransa’nın olası darbesine karşı bizzat harekete geçebiliyor ve Rusya ya da kendisine yakın gördüğü hangi güç varsa, ona doğru yöneliyor."