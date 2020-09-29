Macron’un Lübnan’da dünyası başına yıkıldı

Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan’ı pohpohlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili analiz dikkat çekti.

Lübnan’da Beyrut limanında 4 Ağustos’ta yaşanan patlama sonrası şehre gelerek yeniden inşa sözü veren Macron’un, hayalini kurduğu “karizmatik liderlik” için yaptığı hamleler boş çıktı.

1 Eylül’de ülkenin 100’üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle Lübnan’ı ikinci kez ziyaret eden Macron’un şehre verdiği ekonomik sözlerin içi boş çıktı.

Macron’la ilgili yapılan analiz haberde, ‘Macron, büyük patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib’in hükümetinin, 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde, ekim ayında Lübnan’a destek için toplanacak uluslararası konferansa ev sahipliği yapma sözünü veriyordu’ denildi.

Rüyalarda kaldı

Edib hükümetinin 3 haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalması Macron’un Orta Doğu’nun yıllardır çözülemeyen bir denklemi olan Lübnan siyasetini kısa sürede düzeltebileceği rüyaları gerçekleşmedi.

Ekonomik krizle sarsılan Lübnan’da Macron’un siyasi gruplara teknokratlar hükümetini dayatma yönünde başlattığı adım çıkmaza girdi.

Yapılan analizde, uzmanlar bir uzlaşma sağlansa da Elysee Sarayı’nın tanımladığı “görev hükümetinin” daha kurulmadan başarısız olacağını söylüyorlardı. Çünkü bir Macron’un “teknokrat kabine” ısrarına rağmen, ülke siyasetinde epey etkili olan Şii grupların ve dolayısıyla Hizbullah’ın ısrarla dayattıkları bütçe bakanlığı koltuğunu almaları durumunda Fransa’nın etkisinin kırıldığı izlenimi doğacağından, Fransa buna yanaşmayacaktı.

Macron, hükümetin kurulmamasına ilişkin “Lübnanlı siyasi güçler, açık şekilde taahhüdü yerine getirmek istemedi, bu taahhüde ihanet etmeye karar verdiler” diyerek suçlamada bulundu.

Hizbullah’a suçlama

Edib hükümetinin kısa sürede istifa etmesinin en büyük sebebi olan Hizbullah’ı suçlayan Macron, “Hizbullah aynı anda İsrail’e karşı savaşan bir ordu, Suriye’deki sivilleri hedef alan bir milis ve Lübnan’da saygın bir parti olamaz” dedi.

Lübnanlı siyasilerin hükümeti kurma konusunda “son şansı” olduğunu ve 1 Eylül’de oluşturulan yol haritasının geçerliliğini koruduğunu iddia eden Macron, Lübnan çıkmazında resmen eridi.