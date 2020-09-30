  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron’un liderlik fiyaskosu
Dünya

Macron’un liderlik fiyaskosu

‘Karizmatik liderlik’ için boyundan büyük işlere kalkışıp, Lübnan’da kurtarıcı rolüyle hareket eden ve siyasilere yol haritası çizen Fransa Cumhurbaşkanı, 3 hafta içinde tüm yanlışlarıyla yüzleşti.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:03:00 -
Macron’un liderlik fiyaskosu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un hayalini kurduğu “karizmatik liderlik” için yaptığı hamleler ve strateji Lübnan siyasetinde boşa çıktı. Beyrut limanında 4 Ağustos’ta yaşanan patlamanın akabinde kente gelerek şehri yeniden inşa edeceği mesajlarını veren Macron, 1 Eylül’de ülkenin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Lübnan’ı ikinci kez ziyaret ederken kendince ülkeyi ekonomik çıkmazdan kurtaracak reçeteyi sundu. Beyrut’a iner inmez “kurtarıcı” edasıyla Lübnanlı yetkililerle görüşen Macron, verdiği yol haritası ve teknokrat kabine önerisinin başarılması durumunda Lübnan siyasetinin 15 günde rayına oturtulabileceğini belirterek, Lübnanlı siyasileri de tehdit etti.

Macron’un girişimi çıkmazda

Lübnan’daki iç çekişmelerden faydalanarak Fransa’ya yer açmaya çalışan Macron’un Orta Doğu’nun yıllardır çözülemeyen bir denklemi olan Lübnan siyasetini kısa sürede dizayn edebileceği rüyası, Edib hükümetinin 3 haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalmasıyla son buldu. Macron’un ekonomik kriz ve Beyrut limanındaki patlamayla sarsılan Lübnan’daki siyasi gruplara teknokratlar hükümetini dayatma yönünde başlattığı girişim çıkmaza girdi. Ülkedeki dengeyi hesap etmeden, “tereyağından kıl çeker gibi” uygulamaya koyduğunu sandığı girişimi ve üstünkörü yol haritası boşa çıkan Macron, Lübnanlı siyasileri de ihanetle suçladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay