Macron’un liderlik fiyaskosu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un hayalini kurduğu “karizmatik liderlik” için yaptığı hamleler ve strateji Lübnan siyasetinde boşa çıktı. Beyrut limanında 4 Ağustos’ta yaşanan patlamanın akabinde kente gelerek şehri yeniden inşa edeceği mesajlarını veren Macron, 1 Eylül’de ülkenin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Lübnan’ı ikinci kez ziyaret ederken kendince ülkeyi ekonomik çıkmazdan kurtaracak reçeteyi sundu. Beyrut’a iner inmez “kurtarıcı” edasıyla Lübnanlı yetkililerle görüşen Macron, verdiği yol haritası ve teknokrat kabine önerisinin başarılması durumunda Lübnan siyasetinin 15 günde rayına oturtulabileceğini belirterek, Lübnanlı siyasileri de tehdit etti.



Macron’un girişimi çıkmazda



Lübnan’daki iç çekişmelerden faydalanarak Fransa’ya yer açmaya çalışan Macron’un Orta Doğu’nun yıllardır çözülemeyen bir denklemi olan Lübnan siyasetini kısa sürede dizayn edebileceği rüyası, Edib hükümetinin 3 haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalmasıyla son buldu. Macron’un ekonomik kriz ve Beyrut limanındaki patlamayla sarsılan Lübnan’daki siyasi gruplara teknokratlar hükümetini dayatma yönünde başlattığı girişim çıkmaza girdi. Ülkedeki dengeyi hesap etmeden, “tereyağından kıl çeker gibi” uygulamaya koyduğunu sandığı girişimi ve üstünkörü yol haritası boşa çıkan Macron, Lübnanlı siyasileri de ihanetle suçladı.