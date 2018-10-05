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Macron'un 'kankası' uyuşturucu tüccarı çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Karayipler'e yaptığı gezi sırasında fotoğraf çektirdiği kişilerden biri olan Reaulf Flemming'in bölgedeki kokain trafiğini yöneten isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 09:38
Macron'un 'kankası' uyuşturucu tüccarı çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Karayipler'deki Fransız adası Saint-Martin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yerel halktan yarı çıplak iki kişiyle çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti.

Fotoğraf çektirdiği kişilerden birinin poz verirken 'orta parmağını' göstermesi Fransız medyasında tepkilere neden olmuştu. Le Parisien gazetesi fotoğrafı biraz daha derinden incelemeye karar verdi ve ilginç bir sonuca ulaştı.

Uyuşturucu trafiğini yöneten kişi

Gazetenin haberine göre fotoğraftaki kişilerden biri olan Reaulf Flemming, bölgedeki kokain trafiğini kontrol eden silahlı bir çetenin liderine en yakın isimlerde biri olarak biliniyor. 2015'te silahlı soygun suçlamasıyla tutuklanan Flemming'in hakkında 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Fotoğrafta orta parmağını gösteren kişinin ise Flemming'in kuzeni olduğu belirtildi. Fransa'da ses getiren fotoğrafın ardından bazı basın kuruluşlarına röportajlar veren Flemming, kuzeninin o hareketi 'tarzı' nedeniyle yaptığını söyledi.

Macron'dan yardım sözü

Flemming, Macron'la görüşmesinin kendisine harika bir motivasyon verdiğini ve 'tesisatçı olarak bile çalışmayı' düşündüğünü söyledi. Flemming, "Cumhurbaşkanı bana hasta annem ve iş bulma konularında yardımcı olabileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

Çıplak fotoğraf tartışması 

Çok sayıda Fransız Macron’un böyle bir karede yer almasının uygunsuz olduğunu belirtirerek Macron’u topa tutmuştu.  Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen sosyal medya üzerinde çekilen fotoğrafı paylaştı ve "Kelimeler yaşadığımız öfkeyi anlatamıyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil" diyerek öfkesini dile getirmişti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:38
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