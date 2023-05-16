Macron'un eşinin yeğeni saldırıya uğradı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron’un yeğeni “politik” nedenlerle saldırıya uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un yeğeni Jean-Baptiste Trogneux’un, Fransa’nın kuzeyindeki Amiens kentinde politik nedenlerden ötürü saldırıya uğradığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Macron’un bir televizyon konuşmasının ardından Trogneux’un hükümet karşıtları tarafından darp edildiği ifade edildi. Çevredekilerin yardımıyla kurtulduğu belirtilen Trogneux’a saldıran 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Macron ise saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirerek, “Demokrasilerde şiddetin yeri yoktur” açıklamasında bulundu.

Fransa’nın Amiens kentinde bir çikolata mağazası işleten Trogneux ailesinin Fransız Cumhrubaşkanı Macron’un göreve geldiği günden beri protestocular tarafından sık sık hedef alındığı kaydedildi. Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak olan emeklilik sistemi reformu nedeniyle Fransa’da protesto ediliyor.