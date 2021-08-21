Macron'un Afganistan açıklaması yalanlandı

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afganistan’daki varlıklarının adil olduğuna dair yaptığı açıklamaya tepki olarak Fransız askerlerinin Afganistan'da bir köyü bombaladığı görüntüler paylaşıldı. Macron’un "Afganistan'daki mücadelemiz adildi ve Fransa buna katılmaktan onur duydu" açıklamalarının ardından Twitter'da France 2 televizyonunda yayımlanan belgeselden alınan görüntüler paylaşılarak, Macron'un açıklamaları yalanlandı. Afganistan’da 2008'de bir köye yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin bombalanan evleri göstererek "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde çocuklar olmalı, yok, yok artık orada bir çocuk yok" şeklinde alaycı ifadeler kullandıkları görülüyor. Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity’nin kurucusu İdriss Sihamedi da Macron’un Afganistan açıklamalarına bu video ile tepki gösterdi. Branco paylaşımının altına "Bu görüntüler, Alassai vadisinde askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir koyun hava bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor" ifadesinde bulundu.