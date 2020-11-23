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Dünya Macron'u böyle yerden yere vurdu: Türkiye ve Rusya'yı örnek al
Dünya

Macron'u böyle yerden yere vurdu: Türkiye ve Rusya'yı örnek al

"Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli'" diyen Fransız siyaset bilimci Bertrand Badie, "Devletler arası ilişkilerin akışkan hale geldiği bir dünyadayız, örneğin Vladimir Putin'in Türkiye ile ilişkilerinde bunu anladığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:53:00 -
Macron'u böyle yerden yere vurdu: Türkiye ve Rusya'yı örnek al

Fransa'da uluslararası üne sahip siyaset bilimi uzmanlarından Sciences Po Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Bertrand Badie, Fransa'nın dış politikasının tamamen değişmesi gerektiğini belirtti.

Badie, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Mali'deki askeri varlığına ilişkin, "Fransız hükümetine inanırsak Mali'de sadece terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz, kafa kafaya savaşılması gereken düşmanlar var. Ancak gerçek daha karmaşık" değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Badie, ABD ve Fransa'nın 1945'ten bu yana savaş kazanmadığına işaret etti.

Badie, "Emmanuel Macron açıklamalarda bulunuyor ama hayata geçirmiyor. Macron'un şu an ve 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söyledikleri ile Fransa'nın mevcut politikası arasında çelişkiler var." ifadesini kullandı.

"Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli" diyen Bertrand Badie, küreselleşen dünyada Fransa'nın ne olduğunun yeniden tanımlanması gerektiğini kaydetti.

Badie, Fransa'nın küreselleşmiş güç haline gelmesi için hedefleri bulunması ve alçak gönüllü olması gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda Fransa'nın, Afrika'da veya Lübnan'da tek başına hareket edilebildiği dönemin bittiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Badie, etkileşimlere ve karşılıklı bağımlılığa dayalı bir politika oluşturması gerektiğini aktardı.

Badie, "Devletler arası ilişkilerin akışkan hale geldiği bir dünyadayız, örneğin Vladimir Putin'in Türkiye ile ilişkilerinde bunu anladığı görülüyor" yorumunu yaptı.

Bertrand Badie, ülkeler arası ilişkilerde "düşman" veya "müttefik" kavramları yerine ortaklığın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

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