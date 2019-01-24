0553 313 94 23

Macron'dan tarihi çalışma! Fransa'da laiklik elden gidiyor!

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un laiklik yasası ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 00:25
Macron'dan tarihi çalışma! Fransa'da laiklik elden gidiyor!

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede Müslümanlarınki dahil her dini kuruluş ve yapıların organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fransa İslam Konseyi Başkanı (CFCM) Ahmet Oğraş, Paris Camisi Yöneticisi Dalil Boubakeur'ün ev sahipliğinde yeni yıl dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Aslan, CFCM yönetim kurulu üyeleri, diplomatik temsilciler ve çok sayıda Müslüman kuruluşun yöneticileri katıldı.

Hükümet olarak Müslüman kuruluşların işleyişine karışmadıklarını ancak ilgisiz de olamayacaklarını ifade eden Castaner, 1905 laiklik yasasında gerekli görmeleri halinde değişiklik yapabileceklerini belirtti.

Macron 'laiklik yasasıyla' ilgili çalışma yürütüyor

Castaner, ülkede dini kuruluşlar arasında bir ayrım gözetmediklerini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un laiklik yasası ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Castaner, laiklik yasası ile ilgili yapılan çalışmanın Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce CFCM ve diğer dini kuruluşların yöneticileriyle görüşüleceğini aktardı.

Ülkede Müslümanlarınki dahil her dini kuruluş ve yapıların organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini belirten Castaner, bu konularda CFCM ile de çalışmak istediğini bildirdi.

Müslümanlara saldırılar kabul edilemez

Castaner, Müslümanlara karşı yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizerek Fransa'da özgür bir şekilde dinlerini yaşayabileceklerini söyledi. Oğraş ise CFCM'nin çalışmalarını ülkedeki Müslümanların yaşadığı sorunlara odaklanarak yürüttüklerini belirtti.

Hükümet, dini kuruluşların temsilcilerine danışacak

Hükümetin 1905 laiklik yasasında değişiklik isteği olması halinde ülkedeki dini kuruluşların temsilcilerine danışması gerektiğini ifade eden Oğraş, bu yasanın özellikle bir dini hedef almaması gerektiğini ve konuyu dikkatli şekilde takip ettiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:25
  1. Fransa
  2. Emmanuel Macron

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıkladı.
    1. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir..
    2. ABD'deki silahlı saldırı
    3. Fransa ile İtalya arasındaki kriz..
    4. Nijerya'da Lassa sıtmasından 16 kişi..
    5. Putin, Türk Akımı ve Akkuyu için tarih..
    6. Chelsea Higuain'i kiraladı
    7. Fabrikada üzerine pamuk balyası..
    8. İtalya ve Fransa arasındaki kriz büyüyor
    9. "48. Uluslararası Rotterdam Film..
    10. Meksika ve Bolivya Venezuela lideri..
    11. Başakşehir'de iş yerinde yangın
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    13. AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın..
    14. ABD Temsilciler Meclisinden Suriye..
    15. Belediye başkanı duyurdu! Suya indirim..
    16. FETÖ'nün "mahrem imamı" Balıkesir'de..
    17. Maçın ardından
    18. Rusya'dan Maduro'ya destek
    19. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:..
    20. Cidde'de ilk sinema salonu pazartesi..
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi