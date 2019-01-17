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Macron'dan Suriye açıklaması: Devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl Suriye ve Irak'ta askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 20:08
Macron'dan Suriye açıklaması: Devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl Suriye ve Irak'ta askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:08
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