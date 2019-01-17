Macron'dan Suriye açıklaması: Devam edeceğiz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl Suriye ve Irak'ta askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl Suriye ve Irak'ta askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.