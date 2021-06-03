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Gündem Macron'dan skandal Türkiye çağrısı
Gündem

Macron'dan skandal Türkiye çağrısı

Emperyalist Fransa'nın Napolyon çakması Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Libyalılar kendileri talep ettiği için dış müdahaleyi durdurmalıyız" dedi ve Türkiye'nin ülkeden çıkması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:34:00 -
Macron'dan skandal Türkiye çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getiren Macron, Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyledi.

Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Macron, Türkiye'nin ve Rusya'nın "yabancı paralı askerlerinin" Libya'yı terk etmesi gerektiğini iddia etti.

Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirten Macron, Libya'da bu yılın sonunda düzenlenecek seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Macron, Dibeybe'nin talebi üzerine kanserle mücadele için 450 Fransız doktoru Libya'ya göndereceklerini belirtti.

Dibeybe de Fransa ile Libya arasındaki ilişkilerin resmi olarak yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'nın Libya'nın siyasi meşruiyetini güçlendirme konusunda önemli rol oynadığını aktaran Dibeybe, Fransa'nın Libya'nın istikrarı ve yabancı paralı askerlerin varlığının sonlanması için katkıda bulunabileceğini belirtti.

Dibeybe, iki ülke arasındaki ortak projelerin yeniden başlamasını istediklerini söyledi.

2002'den bu yana toplanamayan iki ülke arasındaki ortak komisyonun çalışmalarına yeniden başlayacağını ifade eden Dibeybe, bu komisyonun iki ülke arasındaki anlaşmaların takibini yapacağı bilgisini paylaştı.

Dibeybe, Macron'u yakın zamanda Trablus'ta görmeyi umut ettiğini kaydetti.

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Yorumlar

doğruya doğru

gücün yetiyorsa gel çıkar bizi önce sen kaddafı nın ülkenizde olan libyalilerin paralarını iade et sonra konuş makron?
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sedat Gümüs

macron saykosu sen önce Cezayirde tunusda yaptığın katliamın hesabını ver eli kanlı kasab ....sizin girdiğiniz ve işgal ettiğiniz ülkeler yoksulluk, iç çatışma , yeraltı ve yer üstü kaynakları sömürdünüz.....siz insanmısınız...
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