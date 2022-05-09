Macron'dan şaşırtan AB ve Ukrayna çıkışı

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Avrupa Birliği'nin (AB) 1 yıldır düzenlediği Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AP’ye yaptığı hitabında, Ukrayna’nın AB katılım sürecine değinerek, “Ukrayna'nın katılma sürecinin gerçekten birkaç yıl, muhtemelen on yıllar alacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Katılım standartlarını düşürmeye karar vermedikçe ve Avrupa'mızın birliğini yeniden düşünmedikçe gerçek bu" dedi. Ukrayna'nın üyelik sürecini hızlandırmak için AB'nin katı üyelik kriterlerini askıya almak yerine “Avrupa siyasi topluluğu”nu düşünmesi gerektiğini belirten Macron, bunun coğrafi olarak Avrupa'da bulunan ve değerlerini paylaşan ülkeleri AB’ye bağlamanın bir yolu olacağını aktardı.

AB Haziranda görüş bildirecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Komisyon’un Ukrayna’nın AB üyeliği ile ilgili ilk görüşünü haziran ayında yayınlayacağını aktardı. Ukraynalı yetkililer ise, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunun ikinci bölümünü AB’ye sunduğunu doğruladı.

Öte yandan Ukrayna, AB’ye katılmak için başvuru sürecini Rusya'nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılardan 4 gün sonra başlatmıştı.

"Tarihte bir dönüm noktası yaşadık"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Scholz, Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, "Tarihte bir dönüm noktası yaşadık" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scolz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya gelerek, Ukrayna’daki savaş, ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısından konuşan Scholz, Ukrayna’daki savaşın yayılmaması için Rusya’ya dönük ambargolar ve yaptırımlar uyguladıklarını ifade ederek, Ukrayna’ya da askeri ve ekonomik destek sağladıklarını belirtti.Hiç kimsenin Ukrayna'da savaşın patlak vereceğini veya bunun sonucunda "binlerce kişinin ölüm ve yıkım yaşayacağını" bilemeyeceğini ifade eden Scholz, "Tarihte bir dönüm noktası yaşadık" dedi.

Avrupa’nın geleceğinin güçlü bir birliktelikle mümkün olduğuna değinen Scholz, “Ukrayna Avrupa ailesine aittir. Ukrayna'daki savaş bizi bir araya getiriyor. Çünkü birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Birliğimizden gelen muazzam gücü yaşıyoruz" dedi.

Savaşı bitirmek için hızlı hareket edilmesi gerektiğini açıklayan Scholz, “Rusya, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli. Ukrayna, dikte edilmiş bir barışı kabul etmeyecek” dedi.

Almanya-Fransa dostluğu itici güç olarak her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Scholz, “Bu, Avrupa için ‘yeni ivme’ ile ilgili. Rusya'nın ‘korkunç saldırganlık savaşı’ Avrupalı ortaklarını bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı. Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen ve ilk yurtdışı ziyaretini Almanya’ya düzenleyen Macron ise, Ukrayna'da ateşkesin sağlamasının önemine değinerek, savaşın yayılmaması için Almanya ile Fransa’nın ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. Macron, demokrasiyi korumanın önemli olduğunu vurguladı.