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Dünya Macron'dan Putin'i kızdıracak Olimpiyat çıkışı
Dünya

Macron'dan Putin'i kızdıracak Olimpiyat çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 09:41:00 -
Macron'dan Putin'i kızdıracak Olimpiyat çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz" dedi.

Gelecek yıl Fransa'nın başkent Paris'in ev sahipliğini yapacağı Yaz Olimpiyat Oyunlarına Rusya ve Belarus'tan sporcuların katılımı konusunda belirsizlik sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüş bildirdi.

Fransız spor gazetesi L'Equippe'e konuşan Macron, "savaş suçu işlediği bir dönemde Rusya'nın olimpiyatlarda yeri olmadığını" belirtti; "Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz" dedi.

Asıl sorunun Putin'in savaş çabalarını destekleyen Rus sporcular ile rejimin kurbanı olan sporcular arasında nasıl ayrım yapılacağı olduğuna dikkat çeken Macron, bu durumun Ukraynalılar tarafından anlaşılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

Macron "Asıl soru budur ve bu nedenle Olimpiyat dünyasının vicdanen vermesi gereken görüş ve belirlemesi gereken garantiler vardır." diye konuştu.

Macron, oyunlarda Rus bayrağı dalgalanmaması konusunda "görüş birliği" olduğunda ısrarcı oldu, ancak bireysel olarak Rus ve Belaruslu atletlerin oyunlara katılımı konusunda son kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) ve başkanı Thomas Bach'a ait olduğunu kaydetti.
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Ukrayna'da süregelen işgaline rağmen, Rusya'yı ve uzun zamandır müttefiki olan Belarus'u destekleyen IOC, bu iki ülkeden sporcuların uluslararası yarışmalara tarafsız bireyler olarak katılmasına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

IOC, geçen yıl yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımların "sıkı bir şekilde" yürürlükte kalacağını duyurdu.

Bu sporcular tarafsız bir bayrak altında yarışıyor ve katılımları için Ukrayna'daki savaşı aktif şekilde destekleyip desteklemedikleri belirleyici oluyor.

Kaynak: Euronews

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