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Dünya Macron’dan Netanyahu’ya 'Refah' uyarısı
Dünya

Macron’dan Netanyahu’ya 'Refah' uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:54:00 -
Macron’dan Netanyahu’ya 'Refah' uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 'savaş suçu' teşkil edebileceği konusunda uyardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Macron, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulunarak, Refah’a yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduğunu yineledi.

Fransa, BM Güvenlik Konseyi’ne "acil ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı sunmayı planlıyor

İsrail’in geçtiğimiz cuma günü Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 800 hektarlık araziye el koymasını kınayan Macron, Netanyahu’ya BM Güvenlik Konseyi’ne Gazze’de "acil ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulunan karar taslağı sunma niyetinde olduğunu açıkladı. Macron, ayrıca Netanyahu’ya insani yardımların girişi için Gazze Şeridi’ne tüm geçiş noktalarını derhal açması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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