Macron'dan küstah operasyon açıklaması: Operasyonu derhal durdurun
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkarak terör örgütü YPG'nin yanında yer aldı. Küstah açıklamalarda bulunan Türkiye'ye "Operasyonu derhal durdurun" çağrısında bulundu.11 Ekim 2019 Cuma 23:34
Fransa'nın Lyon şehrinde gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik açıklamalarda bulundu.
"Bölgeden çekilin"
Harekatın, DEAŞ'lı teröristleri harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye'nin acil olarak Barış Pınarı Harekatı'nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'yi kınadı
Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden endişe duyan Emmanuel Macron dün deYPG sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirerek terör örgütüne desteğini belirtmişti.
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