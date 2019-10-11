Macron'dan küstah operasyon açıklaması: Operasyonu derhal durdurun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkarak terör örgütü YPG'nin yanında yer aldı. Küstah açıklamalarda bulunan Türkiye'ye "Operasyonu derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Fransa'nın Lyon şehrinde gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik açıklamalarda bulundu. "Bölgeden çekilin" Harekatın, DEAŞ'lı teröristleri harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye'nin acil olarak Barış Pınarı Harekatı'nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'yi kınadı Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden endişe duyan Emmanuel Macron dün deYPG sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirerek terör örgütüne desteğini belirtmişti.

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