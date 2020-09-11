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Gündem Macron'dan küstah çıkış: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü endişe verici
Gündem

Macron'dan küstah çıkış: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye ile ilgili küstah bir açıklama daha geldi. Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Macron, Türkiye ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'de oynadığı rolün "endişe verici" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:55:00 -
Macron'dan küstah çıkış: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz katılımıyla Korsika Adası’nda düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katıldı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuşan "Günümüzde Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'da devam eden çatışmaların sahnesi haline geldi" dedi.

Akılalmaz bir şekilde Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık oluşturma peşinde olduğu hezeyanında bulunan Macron "Türkiye ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki rolü endişe verici" diyerek haddini aşan sözler sarfetti.

Macron ayrıca Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını bir kez daha yineledi.

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