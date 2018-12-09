0553 313 94 23

Macron'dan bir geri adım daha: Daha fazla indirim yapılacak

Fransa Hükümet Sözcüsü, ülkesindeki Sarı Yelekliler protestolarına son vermek amacıyla, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki hafta özür dileyeceğini ve daha fazla indirim yapacaklarını açıkladı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:16
Macron'dan bir geri adım daha: Daha fazla indirim yapılacak

Fransa hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni haftada büyük bir duyuru yapacağını açıkladı.

Özür dileyecek

'Sarı Yelekliler'in protestolarıyla köşeye sıkışan Fransa lideri 'Üzgünüm' diyecek ve daha fazla vergi indirimini duyuracak. Macron'un söz konusu açıklamayı televizyondan yapması bekleniyor.

Daha önce de geri adım atmıştı

Sarı Yeleklilerin ülke çapına yayılan gösterileri üzerine Paris yönetimi akaryakıt, gaz ve elektrik zamlarını askıya almıştı. Ancak protestocular dün yeniden sokaklara çıktı ve başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:16
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis memurundan kişisel resim sergisi
    1. Polis memurundan kişisel resim sergisi
    2. Somali'de Şebab'a operasyon: 6 militan..
    3. 10 günlük durgunluk 50 tonluk bereket..
    4. ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi..
    5. İran'da 'mali suçlar işleyen' bir..
    6. Akıllara depremi getirdi! İstanbul'da..
    7. Sağlık meslek lisesi öğrencisi bile..
    8. Süper Lig ekibinde deprem! İstifa etti
    9. Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin..
    10. Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi,..
    11. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    12. Konyaspor'dan şok iddia! Hakem tehdit..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Avrupa’da Müslümanlara yönelik..
    15. Yengesini boğarak öldürmüştü! Savunma..
    16. IKBY'de yolsuzluk dosyaları..
    17. "Yargı siyasi tercihte bulunamaz"
    18. "Vergi teşviki otomotive can verdi,..
    19. Belçika'da milliyetçi Flaman partisi..
    20. Giresunspor kötü gidişata "dur" demek..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe