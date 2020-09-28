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Aktüel Macron'dan Avrupa Parlamentosu Başkanı'na oturumların Strazburg'a alınması için mektup
Aktüel

Macron'dan Avrupa Parlamentosu Başkanı'na oturumların Strazburg'a alınması için mektup

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:56:55 -
Macron'dan Avrupa Parlamentosu Başkanı'na oturumların Strazburg'a alınması için mektup

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Brüksel'e kaydırılan Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarının yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulundu.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Macron 23 Eylül Çarşamba günü, ekimden itibaren parlamentonun genel oturumlarının Strazburg'a alınmasına ilişkin AP Başkanı David Sassoli'ye mektup gönderdi.

Macron mektubunda, "Kurumsal normalleşmeye gecikmeden hemen geçiş ve ekim ayından itibaren genel oturumların Strazburg'da yeniden yapılması sizin sorumluluğunuzdadır. Salgının olduğu bir gerçek fakat durum Brüksel'den Strazburg'a değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Macron'un talebinin, AP toplantılarının Strazburg kentine kattığı ekonomik canlılık nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Kent, yılda en az 2 bin 500 kişinin doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığı ve her biri yaklaşık 4 gün süren, 12 AP Genel Kurulunun yanı sıra birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyordu.

- "Sana güveniyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı, mektubunun sonunda ise el yazısıyla Sassoli'ye hitaben, "Sana güveniyorum. Anlaşmalara saygı benim için çok önemli." notuna yer verdi.

Sassoli'nin yakın çevresi mektuba ilişkin bir yanıtın hazırlandığını ve ikilinin Brüksel'deki Avrupa Zirvesinin oturumu sırasında bu konuyu yüz yüze görüşebileceğini ifade ediyor.

Avrupa anlaşmalarına göre, AP'nin Genel Merkezi Strazburg'da bulunuyor ve burada yılda her biri 3 buçuk günlük olmak üzere toplam 12 Genel Kurul toplantısı yapılması gerekiyor. Geri kalan zamanlarda ise bu durum yıllardır tartışma konusu olsa da AP milletvekilleri Brüksel'de çalışıyor.

AP Başkanı Sassoli, 8 Eylül'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında AP toplantılarının Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumun yapılmayacağını, Brüksel'de toplanılacağını bildirmişti.

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