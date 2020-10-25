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Aktüel Macron'a tokat gibi cevap: Terörün kaynağı Fransa'dır, Cezayir'de yaptıklarını unutmadık
Aktüel

Macron'a tokat gibi cevap: Terörün kaynağı Fransa'dır, Cezayir'de yaptıklarını unutmadık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi. Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, İslam dininin barış dini olduğunu belirterek "Terörün kaynağı Fransa'dır. Cezayir'de 1,5 milyon kişiyi katlettiğini unutmadık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:57:00 -
Macron'a tokat gibi cevap: Terörün kaynağı Fransa'dır, Cezayir'de yaptıklarını unutmadık

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da onlarca sivil, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etmek için bir araya geldi.

Protestocular, "İslam barış dini, terörizme yer yok" ve "Fransız ürünlerine boykot" yazılı Arapça dövizler taşıdı. Onlarca kişi, Macron’un posterlerini yaktı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın İslam'ı düşman bir din gibi gösteren Macron'u protesto etmek için toplandığını söyledi.

Hamdo, "İslam dini barışın dinidir, içinde terörizme yer yoktur. Terörün kaynağı Fransa'dır. Cezayir'de 1,5 milyon kişiyi katlettiğini unutmadık." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

 

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