Macron'a şok! Bir ülke ile daha ters düştüler

Fransa ile Avustralya arasındaki 90 milyar dolarlık savunma anlaşmasının iptalinin ardından araya giren Washington ile Paris arasında sular durlumuyor. Yeni bir sorun bu sefer de İsviçre ile yaşandı. Bern yönetimine savaş uçağı satmaya hazırlanan Fransa, İsviçre'nin bu karardan vazgeçip ABD'li F-35'lere yönelince yeni bir kriz patlak verdi.

Görüşme iptal edildi

Kararın İsviçre tarafından açıklanmasının ardından Paris yönetimi İsviçre ile yapılacak görüşme programlarını iptal etti. İsviçreli mevkidaşı Guy Parlemin'i Kasım ayında ağırlamaya hazırlanan Macron, görüşmeyi tek taraflı olarak iptal etti. Bunun yanı sıra Bern yönetimi ile önümüzdeki yaza kadar herhangi bir görüşmenin de planlanmadığı duyurdu.

Rafale yerine F-35

Fransa ile İsviçre arasında bir kaç ay önce başlayan ve Rafale savaş uçaklarının alınmasını da kapsayan bir dizi savunma anlaşmasının görüşmeleri yürütülüyordu. Alım planlaması kapsamında bir diğer seçenek olan F-35'i kendilerine daha cazip gördüklerini belirten Bern yönetimi, 6 milyar frank karşılığında F-35 satın alacaklarını açıklamıştı.

Açıklama Macron yönetiminin canını sıkarken, görüşmenin iptali için Avustralya'nın ardından yeni bir krizin de bu bölgede oluştuğu belirtildi.

Avustralya ile 90 milyar dolarlık kriz

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile katıldığı sanal basın toplantısında ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesi ile Avustralya'nın 2015 yılından beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara neden olan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalkmış oldu.

Bu duruma tepki veren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Haber7