Macron'a LGBT suçlaması! Halk sokaklara döküldü

Fransa'da Manif Pour Tous adlı hareket tarafından başta başkent Paris olmak üzere, ülke genelinde 60’a yakın yerde, biyoetik yasasına karşı protestolar gerçekleştirildi.

Paris’te toplanan her yaştan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti, LGBT ve ilaç lobilerinin baskılarına boyun eğerek, tıbbi destekli üreme ve taşıyıcı annelik yoluyla babasız çocukların doğmasına imkan verecek yasalar çıkarmakla itham etti.

Göstericiler ayrıca yasa tasarısına yazın eklenen, psikolojik stres gerekçesiyle hamileliğin sonuna kadar kürtaj izni veren maddeye tepki gösterdi.

Hep bir ağızdan "Çocuklar kiralık ve satılık değil", "Aile sistemi hedefte" sloganları atan ebeveyn ve çocuklar, Macron ve yönetiminin projeye sessiz kalmasını eleştirdi.