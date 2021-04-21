Macron'a 'İslam' tepkisi
Fransa'nın eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem, Emmanuel Macron hükümetine tepki gösterdi.
Fransa'nın eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, İslam'a karşı savaş açan Emmanuel Macron hükümetine tepki gösterdi.
Hükümetin ülkede düzenlediği laiklik oturumlarıyla ilgili soru işaretlerinin olduğunu belirten Belkacem, laikliğin şimdiki hükümet tarafından araçsallaştırıldığını, yalnızca İslam'ı dışlamak için kullanıldığını söyledi.