Macron'a Fransa'da 230'dan fazla ünlü sanatçı ve fenomen Filistin'i tanı çağrısı yaptı! Yunanistan ile ilgili açıklama

Fransa'da da 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

Fransız gazetesi Liberation'da yayımlanan ortak mektupta, aralarında şarkıcı Angele, manken ve oyuncu Lea Seydoux, video içerik üreticisi Mister V gibi isimlerin de bulunduğu 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Macron'un Filistin devletini resmen tanımasını talep etti.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıdığı hatırlatılan mektupta, "insan hakları ve aydınlanmanın ülkesi" olduğunu savunan Fransa'nın henüz harekete geçmediğine işaret edildi.

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Mektupta, "Bu halkın var olma hakkı adına, Filistin devletinin varlığını tanıdığımızı dünyaya duyurmak için seslerimizi birleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin devletini tanımayan Fransa'nın "utanç kampında yer almaması" gerektiği vurgulanan mektupta, "Net ve hümanist bir tavır alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? İnsanlığa karşı kaç suç daha işlenecek?" sözleriyle tepki gösterildi.

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