Macron, Yeni Kaledonya'da 3'üncü bağımsızlık referandumu düzenlenebileceğini söyledi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesine bağlı özerk Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumdan "hayır" çıkmasının ardından üçüncü referandumun düzenlenebileceğini bildirdi.

Macron, Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda resmi olmayan ilk sonuçların duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Seçmenlerin "çoğunluğunun" Yeni Kaledonya'nın Fransa'ya bağlı kalmasını istemesini, ülkesine güvenin işareti olarak değerlendiren Macron, Fransa'dan bağımsızlık isteyen seçmenlerin sesine de kulak verdiğini söyledi.

Macron, bu referandumun başarılı şekilde gerçeklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan sonra üçüncü referandumun düzenlenebileceğini ancak bu kararın Yeni Kaledonya'daki yetkililer tarafından verilmesi gerektiğini ifade eden Macron, yeni referandumun yapılması yönünde kararın çıkması halinde devletin gerekeni yapacağını vurguladı.

Macron, Yeni Kaledonya'da siyasi güçlerin referandumun sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

- Referandumdan "hayır" çıktı

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu adada yapılan referandumda halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanlığının açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, katılım oranının yüzde 86 civarında olduğu referandumda, 108 bini sayılan oyların yüzde 53’ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47’de kaldı.

Resmi dili Fransızca olan adada, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018'de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,7’si bağımsızlığı reddetmişti.

- Kanaklar nüfusun yüzde 44'ünü oluşturuyor

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.





