  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 1 şüpheli daha tutuklandı Trafik kazası çetesi soruşturması! Kayyım atanan 20 şirket TMSF'de İki bakandan ortak açıklama geldi! Okul güvenliği protokolü imzalandı ABD-İran savaşında sona yaklaşılırken! 1000 taburluk ‘Canfeda’ şimdi nereden çıktı! Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme! Peru’da seçimler öncesi kan aktı: Vali adayı gazeteci pazarda katledildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı Şamil Tayyar’dan fon vurgunu çıkışı! ‘Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın’ CHP-Yeni Parti krizi istifa getirdi ‘İBB Meclisinde söz almak mucize’ AK Partili Ali İhsan Yavuz öngörüsünü paylaştı: Başkan Erdoğan nasıl yeniden aday olacak?
Dünya Macron ve Trump görüştü! Kızıldeniz ve Ukrayna'yı konuştular
Dünya

Macron ve Trump görüştü! Kızıldeniz ve Ukrayna'yı konuştular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Macron ve Trump görüştü! Kızıldeniz ve Ukrayna'yı konuştular

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geldiği New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Macron, Trump ile "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump ile özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la çatışmalar konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını kaydeden Macron, "Konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu, küresel fiyatlar açısından önemli. Ardından Ukrayna ve Rusya hakkında uzun bir görüşme yaptık." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23