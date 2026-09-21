Bit pazarından 3 euroya aldı! 46 yıllık sır silah ambargosuna çıktı

Finlandiya’da bir bit pazarından alınan eski bir takvim, yaklaşık yarım asır öncesine uzanan dikkat çekici bir hikâyeyi ortaya çıkardı.

Patronlar Dünyası’nda yayımlanan yazıya göre, Finlandiya’nın kuzeyinde, Laponya sınırındaki Kuusamo kentinde bulunan bit pazarını gezen yazarın dikkatini 1980 yılına ait eski bir takvim çekti.

Üzerindeki fiyat ilk bakışta 3 euro olarak görüldü. Etikette aslında 23 euro yazdığı anlaşılmasına rağmen kasadaki görevli takvimin 3 euroya alınmasına izin verdi.

Ancak asıl sürpriz eve dönüldükten sonra başladı.

Takvimdeki adres Johannesburg’a götürdü

Takvimin üzerinde büyük bir bina fotoğrafıyla birlikte “Photo Agencies PTY, Pallux House, Johannesburg” adresi bulunuyordu.

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti ile takvimin bulunduğu Kuusamo arasında yaklaşık 10 bin 500 kilometrelik mesafe vardı.

46 yıl önce Güney Afrika’da bulunan bir şirketin takviminin Finlandiya’nın kuzeyindeki küçük bir kente nasıl ulaştığı bilinmiyor.

Takvim üzerindeki şirket ve adres araştırılmaya başlandığında ise hikâye bambaşka bir boyuta taşındı.

Fotoğraf şirketinin izinden silah ticaretine

Eski kayıtlara göre Photo Agencies, Johannesburg merkezli bir fotoğrafçılık şirketiydi. Firma fotoğraf makineleri, filmler, projektörler, sinema ekipmanları ve çeşitli optik ürünlerin ticaretini yapıyordu.

Şirketin merkezi ise takvimde fotoğrafı bulunan Pallux House binasıydı.

Ancak yapılan araştırmada Photo Agencies adına yalnızca fotoğrafçılık sektörüne ilişkin kayıtlarda rastlanmadı. Şirketin adı silah ve mühimmat ticaretiyle bağlantılı mahkeme kayıtlarında da ortaya çıktı.

Apartheid dönemindeki ambargo dosyasına uzandı

Güney Afrika, apartheid yönetimi nedeniyle uzun yıllar uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1963 yılında üye ülkelere Güney Afrika’ya silah ve mühimmat satışını durdurmaları çağrısında bulunurken, 1977 tarihli 418 sayılı kararla silah ambargosu bağlayıcı hale getirildi.

Photo Agencies'in adı da bu dönemde Swaziland’da, bugünkü adıyla Esvatini’de görülen bir davada gündeme geldi.

Mahkeme kayıtlarına göre şirket, Brezilyalı silah üreticisi Amadeo Rossi’den bir parti av tüfeği satın aldı.

Sevkiyat belgelerinde silahların varış noktası olarak Swaziland gösterilmişti. Dosyaya yansıyan bilgilere göre sevkiyatın Johannesburg’daki Jan Smuts Havalimanı’nda alınması planlanıyordu.

Ancak silahlar belgelerde gösterilen güzergâhı takip ederek Swaziland’a ulaştı.

Silahlara el konulunca mahkemelik oldular

Swaziland makamları gerekli izinler bulunmadığı gerekçesiyle silahlara el koydu.

Photo Agencies ise yaklaşık 14 bin 270 dolar değerindeki silahları geri alabilmek amacıyla Swaziland makamlarına karşı hukuki süreç başlattı.

Böylece Johannesburg’daki bir fotoğraf şirketinden başlayan silah sevkiyatının ayrıntıları yıllar sonra ulaşılabilen mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Şirketin ticari serüveninin de yıllar sonra sona erdiği görülüyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığı araştırmaya göre Photo Agencies (Pty) Ltd.'nin adına 2013 tarihli Güney Afrika Resmî Gazetesi'ndeki tasfiye halindeki şirketler listesinde rastlanıyor.

3 euroya takvim değil, 46 yıllık hikâye

Kuusamo’daki sıradan bir bit pazarı alışverişi böylece Finlandiya’dan Güney Afrika’ya, oradan Brezilya ve Esvatini’ye uzanan tarihî bir dosyanın kapısını araladı.

Hikâyenin hâlâ çözülemeyen kısmı ise 1980 tarihli takvimin Johannesburg’dan yaklaşık 10 bin 500 kilometre uzaktaki Kuusamo’ya nasıl ulaştığı.

Kaynak: Patronlar Dünyası