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Gündem İki bakandan ortak açıklama! Okul güvenliği protokolü imzalanıyor
Gündem

İki bakandan ortak açıklama! Okul güvenliği protokolü imzalanıyor

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İki bakandan ortak açıklama! Okul güvenliği protokolü imzalanıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği protokolünü imzalıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği protokolü imzalıyor. Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı için tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Bakan Tekin, güvenlik okul iklimini güçlendirdiklerini kaydetti.

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