Macron ve Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.
Rusya'nın yönetim yeri Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın ele alındığı görüşmede taraflara tam kapsamlı ateşkes çağrısı yapıldı.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar çıktı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini geri alarak Ermeni güçlerine büyük bir darbe indirdi.