Macron, Suudi Arabistan-Lübnan krizine arabuluculuk yapacak

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı seri paylaşımlarda Macron, Suudi Arabistan'ın fiili lideri olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgesel güvenlik ve istikrar gibi konularda açık ve verimli bir görüşme yaptığını, özellikle Lübnan üzerinde durduklarını belirtti.

Fransız lider ülkesinin ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın içinde bulunduğu krizden çıkması, bütünlüğünü korumasına ve reformları hayata geçirmesine destek olmak için ortak hareket etme kararı aldığını duyurdu.

Macron'un Suudi Arabistan ziyareti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Macron aracılığıyla Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Mikati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Macron ve Bin Selman ile yaptığı görüşmeye değindi.

Mikati, Bin Selman ve Macron ile yaptığı görüşmenin Suudi Arabistan ve Lübnan arasındaki tarihi ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik önemli bir adım şeklinde nitelendirdi.

Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kopmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, dün düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Lübnan ile Körfez ülkelerinin krizi

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.