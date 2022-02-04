Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Şubat'ta da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi.

Bu ziyaretlerin Macron'un, dün akşam Putin ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Macron'un Ukrayna konusunda dün ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya, Hollanda ve İtalya'nın başbakanlarıyla da telefonla görüştüğü ifade edildi.

Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un Rusya ve Ukrayna ziyaretleri dönüşünde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek için başkent Berlin'e gidebileceği belirtildi.

Macron, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda önceliğinin, gerilimin düşmesi ve Minsk Anlaşmaları temelinde siyasi çözüm bulmak olduğunu belirtmişti.