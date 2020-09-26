Macron-Putin görüşmelerini paylaşan gazetecilere soruşturma

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin içeriğini yayımlayan gazeteler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Macron'dan basına sansür

Bir gazeteci Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan soru-cevap kısmında, Bakanlığın Fransız gazetelerinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesinin detaylarının yayımlaması hakkındaki görüşünü sordu.

İç meselelere ait gizli belgelerin sızdırılmasının kabul edilemeyeciğini vurgulayan Bakanlık, konuyla ilgili, "Bu nedenle yorum yapmaktan kaçınıyoruz. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı (Macron) Rusya ile ilgili tüm meseleleri, özellikle güvenliğimizi etkileyen konuları diyalog yolu ve açık yüreklilikle çözmeyi hedefliyor, öyle de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın basına sansürünü görmüyorlar

Türkiye'de 'Batı'da basın özgürlüğü' naraları atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında rahatça ileri geri konuşan hatta hakaret edenler, Macron'un yaptıklarını görmezden geliyor. Bir gazetecinin görüşmeleri paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılması batıda özgürlükken Türkiye'de neden sansür oluyor? Daha önce de Macron'un birçok kez azarladığı gazetecilere karşı üç maymunu oynayanların, görüşmeleri paylaştıkları için haklarında soruşturma başlatılan gazetecileri görmeyeceği de aşikar...