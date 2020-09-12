Macron komiklik peşinde

Macron’un haddini aşan açıklamasına karşı Türkiye tek yürek olurken, çirkin üsluba tepki yağdı. Fransa sömürgeci bir ülke Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları dile getirdi: “Fransa sömürgeci bir ülkedir. Bu zihniyet Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almış durumda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri olarak yapmış olduğu siyaset ve göstermiş olduğu liderlik emperyalizmin tekerine çomak sokmaktadır. Cumhurbaşkanımız mazlum halkların çıkarlarını savunmaya ve sömürgecilerin bu oyununu bozmaya devam etmektedir. Bu sömürgeci kafanın Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden yiğit bir liderle, Türk milletini ayırmasının en hafif tabirle komiklik olarak değerlendiriyorum. Macron kendi iç politikasına mesaj vermek istiyor. Yüzde 24,1 oy almış bir kişi. Bizim Cumhurbaşkanımız 2002 yılından beri girdiği her seçimde oylarına arttırarak kazanmıştır. Afrika’da oynanan oyunları Türkiye üzerinde oynayamazlar. Türkiye böyle bir devlet değildir. Ayrıca Akdeniz’e kıyısı olan sözde bir zirve yapıldı. Bu zirve Türkiye’siz olamaz. Türkiye’nin önünü kesmek için kurgulanmış bir tiyatrodur. Akdeniz’e kıyısı olan en büyük ülke Türkiye’dir. Bölgede Türkiye’siz atılan hiçbir adım sonuç getirmez.”

Milletimiz gerekli cevabı verdi

Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlığa karşı herkesin tek yürek olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz da, şunları ifade etti: “Vatanına, milletine, tarihine, ecdadına sahip çıkan herkes Sayın Erdoğan’a karşı söylenen ifadelere tepki göstermiştir. Millet olarak hepimiz tek yürek olduk. Türkiye artık eskisi gibi bir ülke değil. Cumhurbaşkanımız ile tek bir çatı altında toplanmış, karşısına çıkan her zorluğa göğüs gerecek ve istediğini alabilecek özgüvene sahip bir ülke konumuna gelmiştir. Dünya bizim coğrafyamızda yeni bir şekil alıyor. Bu yeni düzende Türkiye’nin olmadığı bir tablo, bir harita, bir oyun olmayacağını da gösterdik. Millet olarak ‘Biz sizin karşınızda Cumhurbaşkanımız liderliğinde çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz’ mesajı verdik. Şu bir gerçek ki Ortadoğu’da bütün dengeleri tutan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye’nin olmadığı bir politika sonuca ulaşamaz.”