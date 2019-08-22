0553 313 94 23

Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz"- İngiltere Başbakanı Boris Johnson:- "31 Ekim'de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB'den ayrılmamız gerekiyor"

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:24
Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit konusunda 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlandıklarını söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiliz halkının Brexit kararına saygı duyduğunu ancak üzüntüyle karşıladığını kaydeden Macron, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere edemeyeceğini vurguladı.

Macron, Brexit konusunda, "31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz." dedi.

Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti.

Macron, Brexit'e ilişkin anlaşmada yer alan "tedbir maddesinin" İrlanda'da istikrarı sağladığını da kaydetti.

Johnson da "31 Ekim'de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB'den ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra da Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Johnson, Brexit konusunu 31 Ekim'i beklemeden hızlı biçimde çözüme kavuşturmak gerektiğini kaydetti.

Macron ve Johnson, basın toplantısının ardından çalışma yemeğine geçti.

- Brexit süreci

Boris Johnson'in selefi Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:24
  1. Brexit
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. İngiltere Başbakanı Boris Johnson

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
    1. Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında..
    2. Özgür Avc kimdir? Özgür Avc İYİ..
    3. Guterres Cammu Keşmir için diyalog..
    4. Macron, İngiltere Başbakanı Johnson..
    5. Başkan Kılca: “Her an..
    6. Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre"..
    7. Boğaçayı’ndaki sucul bitkiler makine..
    8. Amed Sportif Faaliyetler’in kampı sona..
    9. Bangladeş'te dang humması salgını..
    10. Türkiye'den Kazakistan'da görme..
    11. Apiterapi Uygulamaları ve..
    12. Rönesans dünyanın en büyük 33’üncü..
    13. Aranan motosiklet hırsızı polisten..
    14. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    15. AK Parti davet göndermemişti! Ahmet..
    16. Edremit Sahili alev alev
    17. Savunma Sanayi Başkanı Demir, Siber..
    18. Merkez Bankası rezervleri belli oldu!
    19. Soylu'nun açıklamarını görmezden..
    20. "Önceliğimiz yabancı turist..
    21. Sınırı yasa dışı yollarla geçen..
    22. Seydişehir’de asfalt ve yol..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lalu Muhammed'i..
    24. Bekçi alımları 2019 bekçi alımı..
    25. Sözen: "Ne HDP ne de CHP asla Kürt..
    26. Yüzlerce insanın iskeleti bulunuyor!..
    27. Konyaaltı’nda çocukların sünnet..
    28. Jandarma inceleme başlattı! Traktörün..
    29. Mansur’un son icraatını duyan eski..
    30. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal