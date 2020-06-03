Macron ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan iki ülkenin egemenliğine saygı vurgusu

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülkenin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki gergin ilişkiler gölgesinde Tebbun ile Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede ikili ilişkileri ele alan Tebbun ile Macron, iki ülkenin karşılıklı olarak mahremiyet ve egemenliğine saygıyı, ortak çıkarları garantileyecek sürdürülebilir esaslara destek verilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede harcanan çabalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Tebbun ile Macron görüşmede, yaşanan çatışmala nedeniyle halkları sıkıntı yaşayan Libya ile Sahel ülkelerindeki duruma da değindi.

Tebbun ile Macron, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yardımcı olmak ve koordinasyon sağlamak noktasında anlaştı.

"France 5" televizyon kanalında 26 Mayıs'ta, yönetmenliğini Cezayir asıllı Fransız Gazeteci Mustafa Kesus'un yaptığı "Cezayir Aşkım" isimli belgesel film yayınlanmıştı.

Belgesel, 22 Şubat 2019'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmasına neden olan gösterilerde tanıklıklarına yer verilen gençlerin sosyal baskılardan kurtulma yönündeki talepleri üzerine yoğunlaşmıştı. Belgeselde, ordu mensuplarına saldıran göstericilere ait eski görüntülere de yer verilmişti.

Cezayir, halk gösterileriyle ilgili bir belgeselin Fransa'da devlet kanalında yayınlanması ve halkın tepkisini çekmesi üzerine Paris Büyükelçisi Salih Libdeyvi'yi istişare için ülkeye çağırmıştı.



Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede basının tam bir özgürlük içerisinde olduğunu ve kanunlarla korunduğunu belirterek, Fransa'nın Cezayir'in egemenliğine saygı duyduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek için çalışacağını kaydetmişti.



