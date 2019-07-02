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Macron AB’ye fena köpürdü! 'Güvenilirliğimiz bu toplantı ile kirlendi'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin kilit görevlerin dağılımı üzerinde anlaşmaya varmak için Brüksel'de gerçekleştirilen toplantılarda uzlaşmaya hala varılmamış olmasını eleştirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:11
Macron AB’ye fena köpürdü! 'Güvenilirliğimiz bu toplantı ile kirlendi'

Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı, Konsey Başkanlığı, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı gibi kilit görevlerin dağılımı için Brüksel'de yapılan toplantılarda uzlaşmaya varılmaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kızdırdı. Ara verilen ve 2 Temmuz günü 11.00 sıralarında devam edileceği öğrenilen toplantıdan memnuniyetsiz çıkan Macron "Avrupa'nın ciddi imajını zedeliyoruz. Güvenilirliğimiz bu toplantı ile kirlendi" dedi.

Başkanlıklar için birkaç isimi belirlemede bile anlaşamamaktan şikayet eden Macron verilen ciddiyetsiz ve uyumsuz görüntünün Avrupa Birliğine zararları olacağını açıkladı. "Hiç karar veremeyen 28 kişilik bir kulüp olamayız. Uzlaşmak için çok daha etkili bir yöntem kullanılmalı" diyen Macron, AB'nin genişletilmesi ve yeni üyeliklerin kararlaştırılmasından bahsedenleri eleştirerek “henüz daha başkanlık konusunda bile anlaşılamıyor" dedi.

'Gizli ajanda'

Ülkelerin kendi çıkarlarını gözetmenin yanı sıra içerilerindeki siyasi bölünmeye de uygun bir karar vermeye çalıştıklarını söyleyen Macron "Çok fazla gizli ajanda var" dedi ve ülkelerin birliğin yerine daha bireysel çıkarlar gütmesinden şikayetçi oldu.

Macron "Fransa, başından beri herkes için kabul edilebilir bir kalıp bulmak için çalıştı" dedi ve "Bu başarısızlığın masada yeri olmayan bölünmelerden ve kişisel çıkarlardan kaynaklandığı açıktır. Çok fazla gizli ajandamız olduğunda kolektif dinamikler yoktu" açıklaması yaptı.

Toplantıda bir ara anlaşacak gibi olduklarını söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, sonuca bir türlü bağlanıp oylama yapılmadığını söyledi ve Salı gününe ertelenen toplantıya hazırlıklı gideceklerini paylaştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:11
  1. Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı
  2. Konsey Başkanlığı
  3. Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı
  4. Brüksel
  5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  6. Fransa

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