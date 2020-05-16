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Maçlar nasıl nerede oynanacak?

Ligler iptal edilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ligler mart ayında tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 13 14 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Başkanın açıklamasının ardından pek çok kişi "Ligler nerede oynanacak?" , "Lig maçları kaç haftada tamamlanacak?" , "Lig maçları nasıl oynanacak?" , "Deplasman maçları oynanacak mı?" , "Süper Lig maçları İstanbul'da mı oynanacak?" , "Lig maçları Antalya'da mı oynanacak?" , "Maçlar seyircisiz mi oynanacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:12:00 -
Maçlar nasıl nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, CNN Türk’te katıldığı programda liglerin geleceği hakkında konuştu. Özdemir liglerin şimdilik 12 Haziran’da başlayacağını belirtti ve liglerin iptalini düşünmediklerini ifade etti. İşte, detaylar.

Maçlar nasıl nerede oynanacak?

Liglerin şimdilik seyircisiz oynanacağını belirten Özdemir, “Her şey iyi giderse temmuz ayındaki maçlarımızı belki seyircili oynarız” dedi.

Deplasman maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında ise Özdemir, “Şu andaki planımıza göre her maç kendi stadında oynanacak. Herkes deplasmana gidecek evine gelecek. Bazı çalışmalar yapılmış Süper Lig'in İstanbul'da TFF 1. Lig'in Antalya'da oynanması gibi. Spor Bakanlığı hazırladı deniliyor. Bakanımızla konuştum 'Hayır bizim öyle bir çalışmamız yok' dedi. Hazırlıyorlar böyle şeyler. Biz de aldık inceliyoruz ama öyle bir planımız yok” dedi.

Liglerin iptal edilmesine yönelik çıkan haberlerle ilgili ise Özdemir, “Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir” dedi.

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