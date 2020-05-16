Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, CNN Türk’te katıldığı programda liglerin geleceği hakkında konuştu. Özdemir liglerin şimdilik 12 Haziran’da başlayacağını belirtti ve liglerin iptalini düşünmediklerini ifade etti. İşte, detaylar.

Maçlar nasıl nerede oynanacak?

Liglerin şimdilik seyircisiz oynanacağını belirten Özdemir, “Her şey iyi giderse temmuz ayındaki maçlarımızı belki seyircili oynarız” dedi.

Deplasman maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında ise Özdemir, “Şu andaki planımıza göre her maç kendi stadında oynanacak. Herkes deplasmana gidecek evine gelecek. Bazı çalışmalar yapılmış Süper Lig'in İstanbul'da TFF 1. Lig'in Antalya'da oynanması gibi. Spor Bakanlığı hazırladı deniliyor. Bakanımızla konuştum 'Hayır bizim öyle bir çalışmamız yok' dedi. Hazırlıyorlar böyle şeyler. Biz de aldık inceliyoruz ama öyle bir planımız yok” dedi.

Liglerin iptal edilmesine yönelik çıkan haberlerle ilgili ise Özdemir, “Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir” dedi.