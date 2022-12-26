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Spor Maçlar artık 90 dakika demeyin! Rakamlar şaşırtıcı...
Spor

Maçlar artık 90 dakika demeyin! Rakamlar şaşırtıcı...

Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikalarındaki güncelleme, Süper Lig'de de uygulanmaya başladı. 15. haftanın tamamlanmasıyla karşılaşmalarda oynanan uzatma dakikaları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:30:00 -
Maçlar artık 90 dakika demeyin! Rakamlar şaşırtıcı...

Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikalarındaki güncelleme, Süper Lig'de de uygulanmaya başladı. 15. haftanın tamamlanmasıyla karşılaşmalarda oynanan uzatma dakikaları ortaya çıktı.

FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir uygulamaya giderek maçlardaki duraklama anlarını daha detaylı hesaplayarak devre sonlarına eklemişti.

Turnuvanın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 15. haftası dün sona erdi ve Dünya Kupası'ndaki uygulama Türkiye'de de hayata geçirildi.

17 dakika uzatma eklenen iki maç oldu
Geride kalan haftada en az uzatma verilen maç 12 dakika ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçı olurken, 17 dakika ile en çok uzayan maçlar Trabzonspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Alanyaspor oldu.

İşte Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalardaki uzatma dakikaları:

Antalyaspor-Ankaragücü: 13 dakika

Ümraniyespor-Başakşehir: 16 dakika

Hatayspor-Giresunspor: 14 dakika

Kasımpaşa-Sivasspor: 15 dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe: 17 dakika

A.Demirspor- Karagümrük: 12 dakika

Konyaspor-Alanyaspor: 17 dakika

Gaziantep FK-Beşiktaş: 12 dakika

Galatasaray- İstanbulspor: 16 dakika

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