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Maçın ardından

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek:"Milli maçlar arasına galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz"- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı:"Kazanmaya gelmiştik. Kaybettik, çok üzüldük"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:50
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle maçı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, ilk yarıda etkili olamadıklarını aktardı.

Ahmet Taşyürek, alt liglerden bu yana İstanbulspor ile rekabet halinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üç haftadır maçlarımıza çıkan hakemlerin çok iyi maç yönettiklerini düşünüyorum. İstanbulspor, bu ligde sistemi olan ender takımlardan biri. O kadar analiz ettiğimiz rakibimize karşı ilk yarı hiçbir şey yapamadık. Kendi kimliğimizi hiç yansıtamadık."

Alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Taşyürek, "İkinci yarıda değişikliklerle istediğimizi sahaya fazlasıyla sunduk. Kazana kazana kazanmayı öğrenirsiniz. Kaybede kaybede de kaybetmeyi öğrenirsiniz. Milli maçlar arasına galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Ümraniyespor, ilk düdükten son düdüğe kadar 34 hafta boyunca çabalayacak, mücadele edecek." ifadelerini kullandı.


- Tamer Avcı: "Wellington inanılmaz bir hata yaptı"


İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, 2-1'lik mağlubiyetin ardından çok üzgün olduklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Avcı, "Birinci dakikada hakem penaltıyı görmedi. Buna 'atladı' diyoruz. Oyunu iyi forse ettik. 1-0 öne geçtik. Maçın genelinde topa sahip olduk. Wellington inanılmaz bir hata yaptı. Olabilir, insanlık hali. O an düşünemedi ve o hareketi yaptı. O pozisyon olmasaydı maç 1-0 bitebilirdi. Kaybettik, çok üzüldük. Kazanmaya gelmiştik. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:50
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