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Maçın ardından

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Rahat bir maç aldık ve daha fazla gol atabilirdik"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:00
Maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, maçı rahat kazandıklarını ve alınan puandan memnun olduğunu söyledi

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ve ilk golü bulduklarını ifade etti

Rakibin ilk yarıda 9 kişi kalmasının kendileri için iyi bir avantaj olduğunu belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"İstanbul'da oynadığımız ve 5-0 kaybettiğimiz maçtan sonra bu alınan üç puandan sonra çok memnunum. Maçı baştan sona kadar kontrol ettiğimize inanıyorum. Gerçekten 5-0'dan sonra bu takımı motive etmek gerçekten çok zordu. Rahat bir maç aldık ve daha fazla gol atabilirdik. 4-1 öndeyiz ve taraftarın bizi ıslıklamasını anlamıyorum. 3-4 bin kişiden daha fazla taraftar bekliyordum. Kulüp tarihinde iç sahada oynadığı ilk Süper Lig maçını kazandı ve daha fazla taraftara ihtiyacı var. Bu takım bu kentin takımı. Ben 90 dakika boyunca kenardan taktik vermeye devam ettim ve daha fazla gol atmalarını istedim. Rakip takım 9 kişi kalmış ve biz 3-0 öndeyiz. Sahada takımı dinç tutmak onları motive etmek zor. Takım 4-1 kazanırken takımlarına böyle mi destek veriyorlar. Bu takımın dana fazla desteğe ihtiyacı var. Alınan skordan ve alınan puandan çok memnunum."


- Kaplan: "Hiç olmayacak iki kırmızı kart gördük"


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da ilk 25 dakika çok iyi mücadele eden ve pozisyona giren bir takım gördüğünü söyledi.

Fırsatları değerlendiremediklerini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonları gole çevirseydik belki ilk yarıya biz 2-0 önde girecektik ama olmadı. 9 kişi kaldıktan sonra futbolcuların gösterdiği onurlu duruş ve çabalarından dolayı onları tebrik ediyorum. Ben ayrıca hakemi de gösterdiği kartlardan dolayı kutluyorum. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ülke futbolu olarak böyle devam edersek bir yere varamayız. Hiç olmayacak iki kırmızı kart gördük. Geçen hafta 10 kişi bu hafta 9 kişi kaldık. Sahada onurlu koşan ve çabalayan futbolcularımız ne olacak. İlk 25 dakikadaki pozisyonlarda golü bulmamız lazımdı. Hakemlerin de daha dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Rakibi galibiyetten dolayı kutluyorum."


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:00
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Gençlerbirliği
  3. Marius Sumudica
  4. Mustafa Kaplan

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