



İSTANBUL (AA) - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettikleri Altay'la 2-2 berabere kaldıkları maçta, ikinci yarıda coşkulu ve iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Altay bizi iyi analiz etmiş. İlk yarıda önde basıp bizi oyuna sokmadılar. Öne geçtik ancak erken gol yedik ve oyunumuzda bozulma oldu. İkinci yarıda gerekli önlemleri aldık. İkinci yarıda coşkulu ve istekli oynadık. Pozisyonlar bulduk ve beraberliği sağladık. Maçı da kazanabilirdik. İki takımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





- Sait Karafırtınalar: "Fazla pozisyon vermedik"

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, müsabakada birçok gol pozisyonundan yararlanamadıklarını ve deplasmanda alınan 1 puanın çok kötü olmadığını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Karafırtınalar, "Deplasmanda alınan 1 puan her zaman çok değerli. Çok farklı da kazanabilirdik. İstanbulpor, dinamik geriden iyi oyun kurabilen bir takım. Atakları iyi sonlandırabilen bir takım. Alanları iyi kapattık ve çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarı farklı bir skorla soyunma odasına girebilirdik. Deplasmanda alınmış bir puan var. Bu oyunun devamı inşallah galibiyet olarak gelir." şeklinde görüş belirtti.



